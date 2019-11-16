Новокузнецкий «Металлург» одержал первую победу после смены главного тренера

16 Нояб. 12:22 2019-11-16T12:22:55+03:00

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Новокузнецкий «Металлург» одержал первую победу в чемпионате ВХЛ под руководством нового тренера. Команда выступила на домашнем льду против «Южного Урала.

В пятницу, 15 ноября, прошел очередной матч регулярного чемпионата ВХЛ. Новокузнецкие спортсмены приняли дома гостей из Орска, хоккейный клуб «Южный Урал». Этот матч стал дебютный для исполняющего обязанности главного тренера «Металлурга» Альберта Логинова, вступившего на должность 14 ноября после отставки Дмитрия Пархоменко.

Стоит отметить, что на лед «Металлург» зашел в неполном составе – перед самым матчем микротравму получил нападающий Денис Дюрягин. Однако это не помешала команде одержать победу с большим отрывом. Финальный счет мачта - 6:1 в пользу новокузнечан.

– Спасибо большое ребятам за игру, за эту победу. Я думаю, она даст команде хороший импульс. Болельщиков и клуб с победой! – сказал Альберт Логинов на итоговой пресс-конференции.

Также он отметил, что под его руководством игра команды будет такой же искрометной в нападении, но более строгой в обороне. Этого предстоит добиться, в том числе, и благодаря замене игрового состава.

А в воскресенье, 17 ноября, «Металлург» снова принимает гостей. На этот раз новокузнечане выступят против челябинской команды «Челмет».

ИСТОЧНИК KP.RU