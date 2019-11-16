Моцарт, Бах или Вивальди: На вокзалах Кузбасса зазвучат классические композиции

16 Нояб. 13:38 2019-11-16T13:38:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Железнодорожники Кузбасского региона Западно-Сибирской магистрали присоединились к областному движению «Я люблю музыку!». Теперь на вокзалах и поездах для пассажиров они будут включать классические произведения.

Кузбасское движение «Я люблю музыку!» включает две акции «Музыка всюду» и «Живая классика». Они предполагают, что на крупных железнодорожных вокзалах в Кемерово, Новокузнецке, Белово, Тайге, для пассажиров туристического поезда «Шерегеш-экспресс» и скорого поезда Новокузнецк – Новосибирск – Новокузнецк прозвучат произведения великих композиторов. В дополнение на железнодорожных предприятиях и в отраслевых учебных заведениях будут показывать видео и документальные фильмы о классической музыке.

-Одними из первых к движению «Я люблю музыку!» присоединились юные железнодорожники школы-интерната №19 ОАО «РЖД» на станции Новокузнецк, - рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги. - Произведения Моцарта, Бетховена, Штрауса, Чайковского, Рахманинова здесь на каждой перемене транслирует школьное радио.

ИСТОЧНИК KP.RU