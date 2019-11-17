Кемеровские врачи начали лечить детей с острым лейкозом

СЕГОДНЯ 05:11 2019-11-17T05:11:01+03:00

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Врачи Кемеровского онкодиспансера приступили к диагностике и лечению острых лимфобластных лейкозов у детей, сообщает пресс-служб учреждения. В Москву уже отправлены анализы первого маленького пациента.

В октябре областной онкологический диспансер вступил в объединение клиник, которые при лечении острых лифмобластных лейкозом используют современный протокол MB-2015. Он подразумевает проведение таких лабораторных исследований, которые можно сделать только в Москве.

-Центр имени Дмитрия Рогачева – это ведущий клинический центр в России. По протоколу мы отправляем туда кровь и костный мозг детей с подозрением на острый лейкоз. Диагноз ставится на основе их заключения, а также определяется группа риска пациента. В зависимости от группы риска решается вопрос о протоколе лечения: определяется дозировка и режим введения лекарственного препарата, - рассказал заведующий детским онкологическом отделением областного диспансера Александр Марковский.

Сейчас у одного из пациентов учреждения – пятилетнего мальчика – врачи подозревают острый лимфобластный лейкоз. Именно его анализы первыми отправлены в Москву в Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева.

ИСТОЧНИК KP.RU