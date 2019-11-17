2019-11-17T05:11:01+03:00
Общество

Кемеровские врачи начали лечить детей с острым лейкозом

Медицинская помощь будет оказываться по современному протоколу МВ-2015
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
Кемеровские врачи начали лечить детей с острым лейкозом. Фото: Онкологическая служба Кузбасса/ InstagramКемеровские врачи начали лечить детей с острым лейкозом. Фото: Онкологическая служба Кузбасса/ Instagram
Изменить размер текста:

Врачи Кемеровского онкодиспансера приступили к диагностике и лечению острых лимфобластных лейкозов у детей, сообщает пресс-служб учреждения. В Москву уже отправлены анализы первого маленького пациента.

В октябре областной онкологический диспансер вступил в объединение клиник, которые при лечении острых лифмобластных лейкозом используют современный протокол MB-2015. Он подразумевает проведение таких лабораторных исследований, которые можно сделать только в Москве.

-Центр имени Дмитрия Рогачева – это ведущий клинический центр в России. По протоколу мы отправляем туда кровь и костный мозг детей с подозрением на острый лейкоз. Диагноз ставится на основе их заключения, а также определяется группа риска пациента. В зависимости от группы риска решается вопрос о протоколе лечения: определяется дозировка и режим введения лекарственного препарата, - рассказал заведующий детским онкологическом отделением областного диспансера Александр Марковский.

Сейчас у одного из пациентов учреждения – пятилетнего мальчика – врачи подозревают острый лимфобластный лейкоз. Именно его анализы первыми отправлены в Москву в Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кузбассе за день выпала десятидневная норма осадков
«ДТП и не одно»: на кузбасской трассе образовалась пробка
Три ребенка из Кузбасса стали героями программы на центральном телеканале
В Кемерове открылась усадьба Деда Мороза
Снежно и скользко: какой будет погода 18 ноября в Кузбассе
Два автомобиля сгорели ночью в Кемерове
Новокузнечане жалуются на ужасное состояние городской больницы
Рабочий получил ожоги при пожаре в кузбасском поселке
В Кузбассе жителей одного из поселков переселили в новые квартиры
Новокузнечанин попал под следствие после бурной вечеринки
Шалость удалась: игравшие со спичками дети подожгли многоквартирный дом в Кузбассе
В Кузбассе на горе Югус появилась пушка для искусственного оснежения
Рецидивист-наркоман из Кемерова ограбил пункт приема металла
В Новокузнецке пройдет городская ярмарка ко Дню матери
По пути в Кузбасс междугородний автобус вспыхнул на трассе
Моцарт, Бах или Вивальди: На вокзалах Кузбасса зазвучат классические композиции
Новокузнецкий «Металлург» одержал первую победу после смены главного тренера
Мэр Кемерова Илья Середюк отмечает день рождения
В воскресенье в Кузбассе резко потеплеет
В Кузбассе пенсионерка осталась без денег после похода в больницу