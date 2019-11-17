2019-11-17T08:33:13+03:00
Общество

В Кузбассе жителей одного из поселков переселили в новые квартиры

45 семей обрели новый дом благодаря одной из программ по переселению
Яна ПОПОВА
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В Кузбассе жителей одного из поселков переселили в новые квартиры . ФОТО: пресс-служба АКОВ Кузбассе жителей одного из поселков переселили в новые квартиры . ФОТО: пресс-служба АКО
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В Кузбассе жителей поселка Дальние горы переселили в новый многоквартирный дом. Такой переезд был бесплатным для 45 семей.

Об этом на своей странице в социальной сети рассказал губернатор Кузбассе Сергей Цивилев. Он отметил, что новый дом построен в экологически чистом районе Киселевска Красный камень.

– Дом красивый и современный, в шаговой доступности расположены школа, детские сады, поликлиника, а главное — дом построен вдали от промышленных предприятий, – пишет губернатор.

Также квартиры для 45 семей поселка были построены за счет компании ТАЛТЭК. Сейчас рядом запущено строительство подобного здания.

Пользователи порадовались за новоселов. Они считают, что люди, которые трудятся в богатом угольном крае, должны жить достойно.

— Я очень рад за жильцов этого красивого дома. С него можно и пейзаж написать. Работающие в нашем крае люди так и должны уже давно жить, а не в землянках и бараках, — утверждают комментаторы.

Отметим, в 2021 году Киселевск станет столицей празднования Дня Шахтера. Уже сейчас на территории города и его округа ведется активная подготовка к масштабному празднику.

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По словам главы Киселевского городского округа Максима Шкарабейникова, на участке «Коксовый» в соседним районе с Парниковкой уже снесен 101 частный дом. Бывшим владельцам домов 15 ноября вручат ключи от квартир в новостройке. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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