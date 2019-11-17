2019-11-17T12:44:08+03:00
Общество

Снежно и скользко: какой будет погода 18 ноября в Кузбассе

Синоптики дали прогноз на понедельник
Галина ШЕЛГАЧЕВА
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Снежно и скользко: какой будет погода 18 ноября в КузбассеСнежно и скользко: какой будет погода 18 ноября в КузбассеФото: Галина ШЕЛГАЧЕВА
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Первые серьезные морозы продержались в Кузбассе совсем недолго, и уже в понедельник столбики термометров вновь будут стремиться к нулевым отметкам. Также ожидается снег и гололед.

В ночь с воскресенья на понедельник синоптики прогнозируют -3…-8 градусов, местами будет холоднее – до -13. В Кемерове же ожидается -5…-7 градусов. Уже ночью на территории области будет идти снег и мокрый снег, местами возможны метели, а порывы юго-западного ветра могут достигать 12-17 метров в секунду. Будьте осторожны: такая погода опасна гололедом и гололедицей!

В понедельник воздух прогреется до 0…-5 градусов на территории области. В Кемерове ожидается -1…-3. Местами в регионе будет холоднее – до 10 градусов мороза. Также будет идти снег и мокрый снег: где-то – небольшой, где-то – умеренный. Кроме того, улицы могут быть скользкими из-за гололеда и гололедицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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