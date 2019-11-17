СЕГОДНЯ 13:14 2019-11-17T13:14:21+03:00

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В кемеровском Доме актера прошло открытие усадьбы Деда Мороза. На праздник пришло около шестидесяти человек, и дети смогли лично познакомиться с дедушкой, Снегурочкой и их друзьями-снежинками. С юными горожанами играли в музыкальные игры, танцевали, а также ребята посмотрели на азотное шоу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/744284" frameborder="0"></iframe> В Кемерове открылась усадьба Деда Мороза..Видео: Илья Некрасов.

- Было очень холодно, но мы с сыном до последнего были на открытии. Ребенку очень понравилось, - поделился один из гостей открытия.

Дом актера в честь дня рождения Дедушки устроил детям праздник. ФОТО: Илья Некрасов

Усадьба Деда Мороза теперь будет доступна для всех желающих каждую субботу еще до Рождества. Аниматоры будут проводить с детьми игры, вместе они будут узнавать историю елочных украшений, мастерить новогодние игрушки и просто веселиться. Стоить такое веселье будет триста рублей, а записаться на мероприятие можно позвонив в Дом актера.

Встрече с Дедом Морозом радовались и дети, и взрослые. ФОТО: Илья Некрасов

Также отметим, что усадьба Деда Мороза начинает свою работу не первый раз – в прошлом году Дом актера презентовал усадьбу на «Ночь искусств».

ИСТОЧНИК KP.RU