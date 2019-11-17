Три ребенка из Кузбасса стали героями программы на центральном телеканале

СЕГОДНЯ 13:57 2019-11-17T13:57:56+03:00

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Три мальчика из Кузбасса стали героями программы «Пока все дома» на телеканале «Россия-1».

Толе всего четыре года, Ване уже пять лет, а самому старшему Степе – шесть. Этих мальчиков, которые остались без родителей, показали в рубрике «У вас будет ребенок» в воскресенье, 17 ноября, в утренней программе «Пока все дома».

Степа живет в детском доме, отдельно от своих младших братьев. По словам мальчика, он очень смелый и ничего не боится, даже высоты. Воспитательница утверждает, что Степа первый помощник в группе и готов выполнить любые поручения взрослых. Остальные дети пока находятся в доме ребенка.

– Ваня сообразительный мальчик, любит собирать пазл. У него хорошая память, светлая голова. Толя за ним тянется. Он долго не говорил, но сейчас разговорился. Он очень шустрый, подвижный, любознательный, – рассказывает воспитательница младших мальчиков.

Если вы хотите усыновить детей, свяжитесь с оператором программы.

ИСТОЧНИК KP.RU