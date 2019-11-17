2019-11-17T14:46:41+03:00
Происшествия

«ДТП и не одно»: на кузбасской трассе образовалась пробка

Несколько автомобилей попали в ДТП в районе Колмогорово
Екатерина РОМАНОВА
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«ДТП и не одно»: на кузбасской трассе образовалась пробка. ФОТО: vk.com, "Типичное Белово"«ДТП и не одно»: на кузбасской трассе образовалась пробка. ФОТО: vk.com, "Типичное Белово"
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Два автомобиля столкнулись на кузбасской трассе. А чуть позже, из-за образовавшейся пробки, случилось еще одно ДТП.

Сложная ситуация на дорогах в воскресенье, 17 ноября, не дала некоторым автомобилистам вовремя добраться до пунктов назначения. Так, между поселком городского типа Инской и Колмогорово столкнулись два автомобиля. Очевидцы отмечают, что пострадавших в этом ДТП не было, однако из-за того, как машины расположились на дороге, вскоре образовалась пробка. Некоторые автомобилисты попытались поскорее проскочить ее. результатом стало еще одно ДТП примерно на том же участке трасса.

«С Инского в сторону Колмогор. ДТП и не одно, большая пробка», - так пишет автор фотографий, сделанных на месте дорожно-транспортного происшествия.

Также очевидцы отмечают, что в этом происшествии никто серьезно не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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