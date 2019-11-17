«ДТП и не одно»: на кузбасской трассе образовалась пробка
Два автомобиля столкнулись на кузбасской трассе. А чуть позже, из-за образовавшейся пробки, случилось еще одно ДТП.
Сложная ситуация на дорогах в воскресенье, 17 ноября, не дала некоторым автомобилистам вовремя добраться до пунктов назначения. Так, между поселком городского типа Инской и Колмогорово столкнулись два автомобиля. Очевидцы отмечают, что пострадавших в этом ДТП не было, однако из-за того, как машины расположились на дороге, вскоре образовалась пробка. Некоторые автомобилисты попытались поскорее проскочить ее. результатом стало еще одно ДТП примерно на том же участке трасса.
«С Инского в сторону Колмогор. ДТП и не одно, большая пробка», - так пишет автор фотографий, сделанных на месте дорожно-транспортного происшествия.
Также очевидцы отмечают, что в этом происшествии никто серьезно не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU