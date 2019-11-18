Автолюбитель оставил без света улицу в Новокузнецке
Выпавший снег спровоцировал ДТП в Новокузнецке, в результате которого улица Запорожская осталась без света. Автолюбитель не справился с управлением и протаранил фонарный столб.
Автолюбитель оставил без света улицу в Новокузнецке.Видео: nk.life, Денис Лукьянов.
На видео, которое снял очевидец и разместил на nk.life, зафиксировано, как автомобиль Toyota Camry едет по улице Запорожской. Скорость – в пределах допустимого. Иномарка проходит поворот и неожиданно ее заносит. Машину выносит на встречную полосу, а потом машина врезается в фонарный столб. От удара свет погас с обеих сторон проезжей части улицы Запорожской.
Комментаторы в соцсетях тут же отметили, что водителю повезло, что никого не было на встречной полосе. «На повороте походу встречная машина ехала на дальнем свете и ослепила его», - предположил один из них. «Да наехал на наледь с шугой, и понесло», - отмечает другой. А третий пишет: «Зима только началась, не все еще по-зимнему педалируют».
О том, пострадал ли автомобилист, очевидцы не сообщают. Также, как и о том, как скоро восстановили освещение на Запорожской. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU