СЕГОДНЯ 03:46 2019-11-18T03:54:42+03:00

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Выпавший снег спровоцировал ДТП в Новокузнецке, в результате которого улица Запорожская осталась без света. Автолюбитель не справился с управлением и протаранил фонарный столб.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="320" height="180" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/744354" frameborder="0"></iframe> Автолюбитель оставил без света улицу в Новокузнецке.Видео: nk.life, Денис Лукьянов.

На видео, которое снял очевидец и разместил на nk.life, зафиксировано, как автомобиль Toyota Camry едет по улице Запорожской. Скорость – в пределах допустимого. Иномарка проходит поворот и неожиданно ее заносит. Машину выносит на встречную полосу, а потом машина врезается в фонарный столб. От удара свет погас с обеих сторон проезжей части улицы Запорожской.

Комментаторы в соцсетях тут же отметили, что водителю повезло, что никого не было на встречной полосе. «На повороте походу встречная машина ехала на дальнем свете и ослепила его», - предположил один из них. «Да наехал на наледь с шугой, и понесло», - отмечает другой. А третий пишет: «Зима только началась, не все еще по-зимнему педалируют».

О том, пострадал ли автомобилист, очевидцы не сообщают. Также, как и о том, как скоро восстановили освещение на Запорожской. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU