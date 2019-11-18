2019-11-18T07:16:00+03:00
Общество

Мэр Кемерова проверил работу коммунальщиков

Ночью глава города проехал по дорогам
Галина ШЕЛГАЧЕВА
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Мэр Кемерова проверил работу коммунальщиков. ФОТО: Instagram Ильи СередюкаМэр Кемерова проверил работу коммунальщиков. ФОТО: Instagram Ильи Середюка
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Глава Кемерова Илья Середюк проверил, как коммунальщики очищают город от снега. Он проехал по Центральному, Ленинскому и Рудничному районам, чтобы убедиться, что дороги очищаются от снега.

За минувшие сутки в некоторых районах Кузбасса выпала 10-дневная норма осадков. В связи с этим глава Кемерова проверил, как идет уборка снега с проезжей части и тротуаров. Он отметил, что дорожники занимались очисткой от снега и подсыпкой противогололедными материалами и днем, и ночью. Причем с наступлением темноты на улицы города вышли несколько комплексов для уборки и сметания шуги с магистралей и тротуаров.

«Только что проверил, как ведется эта работа, проехал Центральный, Ленинский, Рудничный районы. В других территориях - поручил своим заместителям и начальникам территориальных управлений организовать такую же работу», - написал Илья Середюк на своей странице в соцсетях.

Также градоначальник отметил, что свои замечания по работе коммунальщиков можно сообщить диспетчеру КемДора по круглосуточному телефону: (384-2) 67-00-00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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