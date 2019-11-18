2019-11-18T06:13:51+03:00
Общество

7400 преступлений раскрыли за год кузбасские участковые

Лучшим из них вручили награды
Яна ПОПОВА
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7400 преступлений раскрыли за год кузбасские участковые. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области7400 преступлений раскрыли за год кузбасские участковые. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области
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В Кузбассе отметили лучших участковых года. Для награждения полицейские прибыли в областной центр региона из разных районов области.

В воскресенье, 17 ноября, службе участковых исполнилось 96 лет со дня образования. Лучших представителей этого подразделения поздравил врио заместителя начальника полиции ГУ МВД России по Кемеровской области подполковник полиции Денис Ведягин и вручил благодарственные письма, медали и ценные подарки.

– Главные качества, которые присущи представителям этой службы, – внимание и неравнодушие. Я благодарю участковых за добросовестный труд, – сказал руководитель.

Отметим, с начала года кузбасские участковые пресекли более 80 тысяч правонарушений, а лично раскрыли 7,4 тысячи преступлений. При этом, в органах внутренних дел Кемеровской области служат тысяча участковых.

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Старшему участковому уполномоченному отдела МВД России по Анжеро-Судженскому городскому округу, старшему лейтенанту полиции Александру Есипу в этом смысле везет: те, кто живет на его участке, не просто уважают его, но и считают человеком, который способен разрешить ссоры и принести мир в дом.

(подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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