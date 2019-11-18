СЕГОДНЯ 06:42 2019-11-18T07:08:59+03:00

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В Кемерове неудачный дрифт на городской дороге привел к столкновению. Однако ранее пользователи восхищались мастерством водителей-лихачей и утверждали, что они никому не мешают.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="360" height="640" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/744363" frameborder="0"></iframe> Дрифт в Кемерове..Видео: vk.com, "Инцидент Кемерово"

На видео с месте происшествия видно, что водитель пытается сделать резкий поворот на заснеженной дороге - на пересечении проспектов Химиков и Комсомольского. Он не замечает позади еще одного участника движения. Во время поворота машина врезается в ехавшего по правилам автолюбителя.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="320" height="180" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/744362" frameborder="0"></iframe> Неудачный дрифт: пируэты на кольце в Кемерове привели к аварии.Видео: vk.com, "Инцидент Кемерово"

«Одни дрифтуют ради прикола, а проблемы достаются людям, которые просто ехали и никого не трогали», - пишут комментаторы.

Также пользователи отмечают, что такие случаи происходят достаточно часто и многие автолюбители защищают нарушителей, хотя всегда такие пируэты на дорогах приводят к авариям.

«А под другим видео таких водителей защищали. Мол, они никому не мешают, а сегодня очередное доказательство, что аварии происходят из-за нарушения ПДД. Кто бы мог подумать?» - пишет еще один неравнодушный горожанин.

ИСТОЧНИК KP.RU