2019-11-18T07:08:59+03:00
Происшествия

Неудачный дрифт: пируэты на кольце в Кемерове привели к аварии

Видеокадрами в социальной сети поделились очевидцы столкновения [видео]
Яна ПОПОВА
Поделиться:
"Надрифтились"... ФОТО: кадр видео vk.com, "Инцидент Кемерово""Надрифтились"... ФОТО: кадр видео vk.com, "Инцидент Кемерово"
Изменить размер текста:

В Кемерове неудачный дрифт на городской дороге привел к столкновению. Однако ранее пользователи восхищались мастерством водителей-лихачей и утверждали, что они никому не мешают.

Дрифт в Кемерове..Видео: vk.com, "Инцидент Кемерово"

На видео с месте происшествия видно, что водитель пытается сделать резкий поворот на заснеженной дороге - на пересечении проспектов Химиков и Комсомольского. Он не замечает позади еще одного участника движения. Во время поворота машина врезается в ехавшего по правилам автолюбителя.

Неудачный дрифт: пируэты на кольце в Кемерове привели к аварии.Видео: vk.com, "Инцидент Кемерово"

«Одни дрифтуют ради прикола, а проблемы достаются людям, которые просто ехали и никого не трогали», - пишут комментаторы.

Также пользователи отмечают, что такие случаи происходят достаточно часто и многие автолюбители защищают нарушителей, хотя всегда такие пируэты на дорогах приводят к авариям.

«А под другим видео таких водителей защищали. Мол, они никому не мешают, а сегодня очередное доказательство, что аварии происходят из-за нарушения ПДД. Кто бы мог подумать?» - пишет еще один неравнодушный горожанин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жительница Кузбасса подменила сбережения пенсионера-инвалида на купюры «банка приколов»
Россельхозбанк принял участие в проведении Всемирного дня качества в России
Кемеровское предприятие сбрасывало в реку грязные канализационные стоки
На неделе в Кузбассе похолодает до -35
Борис Листов принял участие в совещании Председателя Правительства Российской Федерации о развитии сельских территорий
Пенсионный фонд Кузбасса предупреждает пенсионеров о мошенничестве
В Мысках 15-летний подросток избил взрослого мужчину
Максим Любомудров рассказал, как Россельхозбанк делает семьи фермеров успешными
Нотариус помогала директору кузбасского дома-интерната обирать стариков
С резаком на сокамерника: осужденный совершил преступление, будучи в колонии
Штурмовая лестница помогла спасти 90-летнюю кемеровчанку
Полшага до победы: волейбольный «Кузбасс» вышел в финал четырех Кубка России
Кузбассовец отдал Infinity, чтобы оплатить моральный ущерб пострадавшим
Вандал из Кузбасса повредил скульптуру в московском метро
Кузбассовцы уходили от погони на украденной иномарке
В Кузбассе разыскивают жителя Алтайского края и его сына
7400 преступлений раскрыли за год кузбасские участковые
Мэр Кемерова проверил работу коммунальщиков
Юных кузбассовцев лишили снежных горок
Автолюбитель оставил без света улицу в Новокузнецке
В Кузбассе за день выпала десятидневная норма осадков