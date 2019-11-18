Вандал из Кузбасса повредил скульптуру в московском метро
В Москве задержали вандала из Кузбасса. Молодой человек в метро раскрасил скульптуру «Мадонна с младенцем».
Инцидент произошел еще 30 октября этого года, но в сети информация о происшествии появилась лишь недавно. Так на станции метро «Римская» кузбассовец раскрасил статую Мадонны с младенцем. Сейчас вандала задержали сотрудники полиции.
— На станции «Римская» 30 октября 2019 года вандалом была повреждена скульптурная композиция «Мадонна с младенцем». Работники метрополитена оперативно приняли меры для частичного восстановления скульптурной композиции. К сожалению, для полного восстановления может потребоваться длительное время, – информирует ТАСС, ссылаясь на представителя метрополитена.
Отметим, задержанным оказался 36-летний уроженец Кемеровской области. В отношении него полицейские составили протокол об административном правонарушении.
ИСТОЧНИК KP.RU