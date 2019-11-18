2019-11-18T07:29:09+03:00
Происшествия

Вандал из Кузбасса повредил скульптуру в московском метро

Он раскрасил композицию «Мадонна с младенцем»
Яна ПОПОВА
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Вандал из Кузбасса повредил скульптуру в московском метро. ФОТО: Эльвира ГабдеВандал из Кузбасса повредил скульптуру в московском метро. ФОТО: Эльвира Габде
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В Москве задержали вандала из Кузбасса. Молодой человек в метро раскрасил скульптуру «Мадонна с младенцем».

Инцидент произошел еще 30 октября этого года, но в сети информация о происшествии появилась лишь недавно. Так на станции метро «Римская» кузбассовец раскрасил статую Мадонны с младенцем. Сейчас вандала задержали сотрудники полиции.

— На станции «Римская» 30 октября 2019 года вандалом была повреждена скульптурная композиция «Мадонна с младенцем». Работники метрополитена оперативно приняли меры для частичного восстановления скульптурной композиции. К сожалению, для полного восстановления может потребоваться длительное время, – информирует ТАСС, ссылаясь на представителя метрополитена.

Отметим, задержанным оказался 36-летний уроженец Кемеровской области. В отношении него полицейские составили протокол об административном правонарушении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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