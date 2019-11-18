2019-11-18T09:12:49+03:00
Общество

Штурмовая лестница помогла спасти 90-летнюю кемеровчанку

Благодаря ей спасатели смогли проникнуть в комнату женщины
Галина ШЕЛГАЧЕВА
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Штурмовая лестница помогла спасти 90-летнюю кемеровчанку. ФОТО: пресс-служба администрации города КемеровоШтурмовая лестница помогла спасти 90-летнюю кемеровчанку. ФОТО: пресс-служба администрации города Кемерово
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90-летней жительнице Кемерова утром 18 ноября стало плохо, и она попыталась позвать на помощь родных. Однако возле двери она упала, и близкие не смогли попасть в комнату.

Обеспокоенная дочь попыталась помочь своей матери, но так и не смогла открыть дверь. Тогда женщина обратилась в Кемеровскую службу спасения. Спасатели прибыли на место ЧП и пришли к выводу, что попасть в комнату они смогут лишь через окно. Тогда они развернули штурмовую лестницу и по ней поднялись на второй этаж.

90-летней кемеровчанке потребовалась помощь врачей, и спасатели передали ее прибывшей бригаде медиков.

- Всего за прошедшие выходные специалисты МБУ «КСС» выезжали на 15 обращений, - отметили в пресс-служба администрации города кемерово.

ИСТОЧНИК KP.RU

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