2019-11-18T13:05:21+03:00
Общество

Кемеровское предприятие сбрасывало в реку грязные канализационные стоки

Экологии нанесен серьезный ущерб
Ирина АВТУШКО
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Кемеровское предприятие сбрасывало в реку грязные канализационные стоки.Фото: ГУ МВД по Кемеровской областиКемеровское предприятие сбрасывало в реку грязные канализационные стоки.Фото: ГУ МВД по Кемеровской области
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В Кемерове одно из предприятий незаконно сливало в реку жидкие отходы из канализационных коллекторов. За ущерб экологии собственник привлечен к ответственности.

В феврале полицейские получили информацию о том, что в русло реки Сухой, которая является правым притоком Томи, сбрасывают жидкие отходы из не оборудованных фильтрами коллекторов. После проверки данные подтвердились.

Как выяснилось, коллекторы являлись частью водохозяйственной системы в Ленинском районе. В результате нарушения утилизации отходов был нарушен естественный баланс водоема. Сумма ущерба составила около 860 тысяч рублей.

-В отношении юридического лица сотрудники полиции составили два протокола за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления и нарушение правил охраны водных объектов, - рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области. - Департамент природных ресурсов и экологии Кемеровской области, рассмотрев материалы административного дела, вынес в отношении собственника коллекторов решение о наложении административного штрафа в размере 150 000 рублей.

Сейчас материалы дела направлены на рассмотрение в суд Ленинского района для принятия решения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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