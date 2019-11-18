Россельхозбанк принял участие в проведении Всемирного дня качества в России

СЕГОДНЯ 13:39 2019-11-18T13:39:18+03:00

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АО «Россельхозбанк» присоединился к празднованию Всемирного дня качества, проводимого автономной некоммерческой организации «Российская система качества» (Роскачество). Инициатором учреждения этого события, которое отмечают во многих странах во второй четверг ноября, является Европейская организация качества при поддержке Организации Объединенных Наций. В 2019 году праздник приходится на 14 ноября.

В честь Всемирного дня качества в отделениях РСХБ открылись точки с продукцией фермеров, которые принимали участие в фестивале «СВОЁ». За три года проведения Банком мероприятия в разных городах о себе на нем заявили 1000 фермерских хозяйств, представив достижения своего труда на суд полумиллиона посетителей. В 2019 году к проведению фестиваля присоединилось и Роскачество.

«Миссия Россельхозбанка – быть рядом с фермерами и делать так, чтобы их труд, качественный труд, оценивался по достоинству. Роскачество – это организация, ценности которой Россельхозбанк всецело разделяет, поскольку конечная цель нашей деятельности одна, и она состоит в обеспечении потребителя высококачественными отечественными продуктами и услугами. РСХБ постоянно совершенствует и внедряет технологии и банковские инструменты, чтобы помочь клиентам выстроить эффективные бизнес-процессы, улучшить качество производимой продукции и повысить уровень жизни», – отметил Председатель Правления АО «Россельхозбанк» Борис Листов.

Партнерский материал