2019-11-18T13:39:18+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Россельхозбанк принял участие в проведении Всемирного дня качества в России

Инициатором учреждения этого события является Европейская организация качества при поддержке ООН.
Яков КРЫМСКИЙ
Поделиться:
Изменить размер текста:

АО «Россельхозбанк» присоединился к празднованию Всемирного дня качества, проводимого автономной некоммерческой организации «Российская система качества» (Роскачество). Инициатором учреждения этого события, которое отмечают во многих странах во второй четверг ноября, является Европейская организация качества при поддержке Организации Объединенных Наций. В 2019 году праздник приходится на 14 ноября.

В честь Всемирного дня качества в отделениях РСХБ открылись точки с продукцией фермеров, которые принимали участие в фестивале «СВОЁ». За три года проведения Банком мероприятия в разных городах о себе на нем заявили 1000 фермерских хозяйств, представив достижения своего труда на суд полумиллиона посетителей. В 2019 году к проведению фестиваля присоединилось и Роскачество.

«Миссия Россельхозбанка – быть рядом с фермерами и делать так, чтобы их труд, качественный труд, оценивался по достоинству. Роскачество – это организация, ценности которой Россельхозбанк всецело разделяет, поскольку конечная цель нашей деятельности одна, и она состоит в обеспечении потребителя высококачественными отечественными продуктами и услугами. РСХБ постоянно совершенствует и внедряет технологии и банковские инструменты, чтобы помочь клиентам выстроить эффективные бизнес-процессы, улучшить качество производимой продукции и повысить уровень жизни», – отметил Председатель Правления АО «Россельхозбанк» Борис Листов.

Партнерский материал

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жительница Кузбасса подменила сбережения пенсионера-инвалида на купюры «банка приколов»
Кемеровское предприятие сбрасывало в реку грязные канализационные стоки
На неделе в Кузбассе похолодает до -35
Борис Листов принял участие в совещании Председателя Правительства Российской Федерации о развитии сельских территорий
Пенсионный фонд Кузбасса предупреждает пенсионеров о мошенничестве
В Мысках 15-летний подросток избил взрослого мужчину
Максим Любомудров рассказал, как Россельхозбанк делает семьи фермеров успешными
Нотариус помогала директору кузбасского дома-интерната обирать стариков
С резаком на сокамерника: осужденный совершил преступление, будучи в колонии
Штурмовая лестница помогла спасти 90-летнюю кемеровчанку
Полшага до победы: волейбольный «Кузбасс» вышел в финал четырех Кубка России
Кузбассовец отдал Infinity, чтобы оплатить моральный ущерб пострадавшим
Вандал из Кузбасса повредил скульптуру в московском метро
Кузбассовцы уходили от погони на украденной иномарке
В Кузбассе разыскивают жителя Алтайского края и его сына
Неудачный дрифт: пируэты на кольце в Кемерове привели к аварии
7400 преступлений раскрыли за год кузбасские участковые
Мэр Кемерова проверил работу коммунальщиков
Юных кузбассовцев лишили снежных горок
Автолюбитель оставил без света улицу в Новокузнецке
В Кузбассе за день выпала десятидневная норма осадков