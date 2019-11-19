В Новокузнецке пропал мужчина с несвязной речью

СЕГОДНЯ 03:37 2019-11-19T03:37:30+03:00

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В неизвестном направлении ушел Андрей Кожушко, 47-летний мужчина, родственников которого разыскивали волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Теперь мужчина пропал сам.

Как сообщили волонтеры, Андрей Кожушко ушел в неизвестном направлении 18 ноября 2019 года. Он нуждается в медицинской помощи и, возможно, страдает потерей памяти. Некоторое время назад волонтеры разыскивали родных и близких мужчины, так как сам он не мог сообщить, где они находятся.

Приметы: рост 180 см, плотного телосложения, волосы седые, глаза голубые.

Был одет: черная куртка, черные штаны, черные туфли.

Особые приметы: отсутствует речь.

Если вам известно местонахождение Андрея Кожушко или вы готовы присоединисться к поискам, сообщите об этом вололнтерам поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" по телефону 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU