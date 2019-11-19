2019-11-19T10:19:29+03:00
Общество

Врубаем рубильники, чтобы было не как в холодильнике: кузбасские энергетики готовятся к холодам

Жителям региона обещают тепло в морозные дни
Екатерина РОМАНОВА
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Врубаем рубильники, чтобы было не как в холодильнике: кузбасские энергетики готовятся к холодамВрубаем рубильники, чтобы было не как в холодильнике: кузбасские энергетики готовятся к холодамФото: Алексей БУЛАТОВ
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Уже в среду, 20 ноября, в Кузбасс вернутся морозы. И уже сейчас энергетики делают все необходимое для того, чтобы в домах кузбассовцев было тепло.

Так, электростанции и теплосетевые организации СГК переходят в режим повышенной готовности, чтобы оборудование продолжало работать в условиях резкого похолодания. Уже сейчас специалисты начали постепенно повышать температуру теплоносителя, который поступает от ТЭЦ и ГРЭС энергохолдинга в системы централизованного теплоснабжения городов Кемерово и Новокузнецк, а также поселков Инской и Притомский. Также проверены запасы топлива, проведены внеплановые проверки оборудования, а аварийные бригады находятся в режиме повышенной готовности.

К слову, тепло в домах не всегда зависит только от работы энергетиков. Так, немалую роль играет качественная работа внутридомовых систем и коммуникаций, за которую отвечают управляющие компании.

- Если в квартире слишком жарко или, наоборот, прохладно, то в первую очередь гражданам следует обращаться в свою управляющую компанию либо ТСЖ, - отметили в пресс-службе Сибирской генерирующей компании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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