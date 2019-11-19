2019-11-19T12:23:24+03:00
Общество

В Кузбассе нашли и уничтожили санкционный сыр

Некоторые предприниматели продолжают спокойно продавать запрещенную продукцию
Ирина АВТУШКО
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В Кузбассе нашли и уничтожили санкционный сырВ Кузбассе нашли и уничтожили санкционный сырФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Кузбассе с начала года сотрудники Государственного ветеринарного надзора совместно с таможенниками обнаружили и изъяли санкционную сырную продукцию. Предприятия торговали ею, несмотря на запрет.

За 10 месяцев сотрудники отдела Госветнадзора на госгранице РФ и транспорте вместе с сотрудниками таможенной службы и транспортной прокуратуры обнаружили и изъяли у предпринимателей 13,1 килограмма сырной продукции. Из них 10,1 килограмма сыра из Германии, Голландии и Италии было уничтожено, а три килограмма продукции возвращено владельцу, так как не была подтверждена информация о запрещенной стране-производителе.

- С хозяйствующими субъектами в рамках риск-ориентированного подхода проведены беседы о недопущении в своей деятельности оборота запрещенной к ввозу на территорию РФ продукции животного происхождения и об усилении контроля при принятии ее на реализацию, - сообщили в Управлении Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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