Семь новых авиамаршрутов планируют запустить в Кузбассе

СЕГОДНЯ 05:12 2019-11-20T06:36:47+03:00

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Сразу семь новых авиамаршрутов свяжут Кемерово и Новокузнецк с другими городами. На субсидии этих маршрутов из федерального бюджета выделяется 8347,8 миллиона рублей.

Благодаря субсидиям в первые дни января в Кузбассе появятся новые направления. Так, трижды в неделю можно будет улететь из Кемерова в Абакан и Кызыл, два раза в неделю - в Казань, и пять раз в неделю будет летать самолет до Новосибирска. Появится субсидированный рейс до Красноярска: из Кемерова - один раз в неделю, а из Новокузнецка - три. Также из Новокузнецка будут дважды в неделю летать самолеты в Томск, Омск и Екатеринбург. Сохранится и рейс из Новокузнецка в Новосибирск, который будет летать шесть раз в неделю.

Примечательно, что все новые рейсы, кроме томского, будут субсидированы на условиях софинансирования из федерального и региональных бюджетов.

ИСТОЧНИК KP.RU