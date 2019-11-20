СЕГОДНЯ 06:39 2019-11-20T06:39:37+03:00

56 пожарных тушили крупный пожар на складе в Кемерове. Фото: Регион42/ vk.com

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Утром в среду, 20 ноября, в Кемерове произошел крупный пожар. Горели складские помещения на улице Красноармейской.

Как рассказали в ГУ МЧС по Кемеровской области, сигнал о возгорании поступил в 7.08. На место сразу же выехали несколько экипажей пожарных. Локализовать возгорание удалось в 8.18, а в 8.38 пожар был полностью потушен.

Общая площадь возгорания составила 800 квадратных метров, по данным оперативных служб, пострадавших нет. Сейчас точная причина произошедшего устанавливается.

-Всего к тушению пожара от МЧС России привлекались 56 человек и 16 единиц техники, - сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU