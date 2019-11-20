56 пожарных тушили крупный пожар на складе в Кемерове
Утром в среду, 20 ноября, в Кемерове произошел крупный пожар. Горели складские помещения на улице Красноармейской.
Как рассказали в ГУ МЧС по Кемеровской области, сигнал о возгорании поступил в 7.08. На место сразу же выехали несколько экипажей пожарных. Локализовать возгорание удалось в 8.18, а в 8.38 пожар был полностью потушен.
Общая площадь возгорания составила 800 квадратных метров, по данным оперативных служб, пострадавших нет. Сейчас точная причина произошедшего устанавливается.
-Всего к тушению пожара от МЧС России привлекались 56 человек и 16 единиц техники, - сообщили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU