2019-11-20T07:30:20+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Россельхозбанк объявил финансовые результаты за 9 месяцев 2019 года по МСФО

Результаты деятельности Группы за 9 месяцев 2019 года демонстрируют положительную динамику.
Яков КРЫМСКИЙ
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АО «Россельхозбанк» опубликовало промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за 9 месяцев 2019 года.

Результаты деятельности Группы за 9 месяцев 2019 года демонстрируют положительную динамику — рост кредитного портфеля как в корпоративном, так и в розничном бизнесе, расширение объемов привлеченных ресурсов от основных клиентских сегментов, наращивание собственных средств и чистой прибыли Группы. Улучшению ключевых показателей в том числе способствовало поступательное развитие операций Группы в 3 квартале 2019 года.

Кредитный портфель Группы (до вычета резервов) за отчетный период увеличился на 6,9 процента (+157,4 миллиарда рублей) и составил 2,448 триллиона рублей. Кредитный портфель юридических лиц (включая кредиты, отражаемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток) вырос относительно конца 2018 года на 7,1 процента (+131,7 миллиарда рублей) и составил 1,988 триллиона рублей. Ссудная задолженность физических лиц увеличилась за 9 месяцев 2019 года на 5,9 процента (+25,7 миллиарда рублей) до 459,9 миллиарда рублей.

Размер активов Группы на конец отчетного периода составил 3,091 триллиона рублей. За 3 квартал 2019 года активы Группы увеличились на 3,7 процента (+109,5 миллиарда рублей).

Партнерский материал.

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