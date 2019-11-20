2019-11-20T08:41:14+03:00
Общество

В Кемерове построят 400-метровую конькобежную дорожку

На ней можно будет проводить даже соревнования всероссийского уровня
Ирина АВТУШКО
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В Кемерове построят 400-метровую конькобежную дорожку. Фото: Администрация города КемеровоВ Кемерове построят 400-метровую конькобежную дорожку. Фото: Администрация города Кемерово
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В Кемерове в ближайшее время появится новая 400-метровая конькобежная дорожка. Ее параметры позволят проводить соревнования разного уровня, в том числе и всероссийского.

Над созданием нового спортивного объекта в городе начали работать еще осенью. Прежде всего была расширена территория, для чего пришлось перенести опоры освещения, заново проложить электросети, выравнивать общую плоскость и произвести благоустройство. Сейчас конькобежную дорожку заливают круглосуточно - как вручную, так и с помощью техники.

- Планируется, что первые учебные тренировки в новых масштабах пройдут в ближайшие выходные. Также на улице Гагарина, 118 ждут и любителей, к их услугам - прокат коньков, - сообщили в администрации города.

Отметим, что размер дорожки теперь соответствует стандартам конькобежного спорта, а это значит, что на ней можно проводить различные соревнования - городские, областные, общероссийские. Ледяной овал, который обустроен на территории СШОР № 2 - пока единственной в Кузбассе, где могут заниматься подготовкой конькобежцы.

Соревнования на уровне страны Кемерово готов проводить уже со следующего года, а пока трассу опробуют - в этом сезоне на ней пройдут четыре городских и региональных соревнования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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