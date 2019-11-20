2019-11-20T10:56:05+03:00
Общество

В Кузбассе браконьер застрелил беременную лосиху

Теперь он лишен права охотиться и заплатит крупный штраф
Ирина АВТУШКО
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В Кузбассе браконьер застрелил беременную лосиху. Фото: Вадим КОРБУТВ Кузбассе браконьер застрелил беременную лосиху. Фото: Вадим КОРБУТ
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В Кузбассе браконьер застрелил беременную лосиху. За это мужчину лишили права заниматься охотой и обязали выплатить крупный штраф.

В Топкинском районе в феврале этого года был задержан кемеровчанин, который застрелил беременную лосиху в охотхозяйстве «Шишинское». Мужчину осудили и назначили ему наказание в виде 3,5 года условно и на 2,5 года лишили права охоты. Кроме того, ему придется выплатить 400 тысяч рублей в качестве возмещения ущерба.

- Такое серьезное наказание обусловлено тяжестью преступления. В Кемеровской области действуют определенные правила охоты. Несоблюдение правил ведет к административной и уголовной ответственности, но самое главное - наносит значительный ущерб окружающей среде, - отметил начальник областного департамента по охране объектов животного мира Евгений Бойко.

С начала года браконьерами незаконно добыто 93 охотничьих животных, в отношении девяти из них возбуждены уголовные дела. Шесть человек уже признаны виновными и получили условные сроки, а также обязательства выплатить штрафы в общем размере 575 тысяч рублей. Также в результате 2240 рейдов было выявлено 700 нарушений правил охоты, виновникам назначены штрафы в общей сложности около 1 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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