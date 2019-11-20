И года не прошло: в Кузбассе отменили рейсы в Санкт-Петербург

СЕГОДНЯ 11:52 2019-11-20T12:44:58+03:00

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Авиакомпания «Алроса» временно приостановила полеты из Новокузнецка в Санкт-Петербург и обратно. Причиной стала низкая популярность данного направления у жителей.

Генеральный директор компании-перевозчика официально сообщил о том, что рейсы между Северной столицей и Новокузнецком сейчас временно закрыты. Авиасообщение было открыто в сентябре текущего года и просуществовало всего два месяца.

Впрочем, пусть и ненадолго, но в ближайшее время рейсы возобновятся по случаю новогодних праздников. Вылеты намечены на 29 декабря и 12 января. В перспективе на постоянной основе сообщение может быть возобновлено в апреле 2020 года, если появится спрос, сообщили в авиакомпании.

ИСТОЧНИК KP.RU