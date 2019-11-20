2019-11-20T13:38:08+03:00
Происшествия

В Кузбассе директор агентства недвижимости украла деньги на переселение из ветхого жилья

Женщина присвоила себе 860 тысяч рублей
Ирина АВТУШКО
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В Кузбассе директор агентства недвижимости украла деньги на переселение из ветхого жильяВ Кузбассе директор агентства недвижимости украла деньги на переселение из ветхого жильяФото: Тимур ХАНОВ
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В Кузбассе директор агентства недвижимости похитила деньги, выделенные на переселение из ветхого и аварийного жилья. Женщина присвоила себе 860 тысяч рублей.

В Прокопьевске руководитель фирмы, занимающейся покупкой и продажей жилья, решила обогатиться за счет государства. Ее жертвами стали местная жительница и две ее дочери.

Семья обратилась к 52-летней женщины за помощью при оформлении сделки купли-продажи. Однако в документах директор намеренно завысила стоимость жилья, которое приобреталось взамен подлежащего сносу.

- Покупатели жилплощади об этом не знали, а продавцов обвиняемая заверила, что это необходимо для получения субсидий в большем размере. Разница якобы предназначалась на ремонт, - рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

В результате махинаций злоумышленнице удалось получить социальные выплаты, завышенные на 960 тысяч рублей. Эту разницу она присвоила себе.

Сейчас прокопчанке, ставшей фигуранткой уголовного дела, грозит до шести лет тюрьмы. Материалы дела рассматриваются в суде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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