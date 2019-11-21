2019-11-21T05:11:16+03:00
Общество

В Кемерове состояние транспорта в морозы находится на особом контроле

Исправность подвижного состава проверяется ежедневно
Мария КОЛОСОВА
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В Кемерове состояние транспорта в морозы находится на особом контроле. Фото: УЕЗТУВ Кемерове состояние транспорта в морозы находится на особом контроле. Фото: УЕЗТУ
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В Кемерове с наступлением серьезных холодов особое внимание уделяют техническому состоянию транспорта. Проверки проводятся ежедневно.

Как сообщили в Управлении единого заказчика транспортных услуг, руководители транспортных предприятий проверили техническое состояние подвижного состава. Сейчас перевозчики осуществляют строгий ежедневный контроль за стабильной работой автобусов, троллейбусов и трамваев в холода. Особое внимание уделяется бесперебойной работе систем отопления.

-Каждое транспортное средство проверяет при выезде на маршрут представитель отдела технического контроля — механик по выпуску, который обязательно имеет специальное техническое образование и соответствующую квалификацию, - сообщили в кемеровском УЕЗТУ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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