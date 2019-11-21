Без еды: в кузбасском «Робинзоне» запретили кормить

СЕГОДНЯ 05:28 2019-11-21T07:10:33+03:00

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В гостинице со звучным названием «Робинзон» в течение 90 суток будет действовать запрет на оказание услуг питания. А все потому, что здесь нарушали требования к организации питания.

Специалисты Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области провели в гостинице внеплановую проверку и выяснили, что здесь условия далеки от идеальных. Оказалось, что постояльцам не стоит здесь питаться: у гостиницы нет документов, подтверждающих качество продукции и ее безопасность,а в морозилке лежали продукты с истекшим сроком годности. Кроме того, не все сотрудники прошли медосмотр, а уборка помещения, где гости завтракают, производится недолжным образом.

Суд усмотрел в этих нарушениях непосредственную угрозу здоровью граждан и постановил приостановить деятельность по оказанию услуг питания проживающим в отеле на 90 суток.

- Судебные приставы ОСП по городу Междуреченску выехали по месту расположения гостиницы и исполнили требования исполнительного документа, - сообщает пресс-служба УФССП России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU