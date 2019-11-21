2019-11-21T07:10:33+03:00
Общество

Без еды: в кузбасском «Робинзоне» запретили кормить

Запрет будет действовать 90 суток
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Без еды: в кузбасском «Робинзоне» запретили кормитьБез еды: в кузбасском «Робинзоне» запретили кормитьФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В гостинице со звучным названием «Робинзон» в течение 90 суток будет действовать запрет на оказание услуг питания. А все потому, что здесь нарушали требования к организации питания.

Специалисты Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области провели в гостинице внеплановую проверку и выяснили, что здесь условия далеки от идеальных. Оказалось, что постояльцам не стоит здесь питаться: у гостиницы нет документов, подтверждающих качество продукции и ее безопасность,а в морозилке лежали продукты с истекшим сроком годности. Кроме того, не все сотрудники прошли медосмотр, а уборка помещения, где гости завтракают, производится недолжным образом.

Суд усмотрел в этих нарушениях непосредственную угрозу здоровью граждан и постановил приостановить деятельность по оказанию услуг питания проживающим в отеле на 90 суток.

- Судебные приставы ОСП по городу Междуреченску выехали по месту расположения гостиницы и исполнили требования исполнительного документа, - сообщает пресс-служба УФССП России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Немного теплее за стеклом: какой будет погода 22-25 ноября в Кузбассе
В Кузбассе появились новые приборы для контроля скорости автомобилей
Деньги не пахнут: замдиректора новокузнецкой компании и начальник колонии наживались на фекалиях
В Россельхозбанке действуют повышенные ставки по вкладам в рублях
В Кемерове жилой район останется без горячей и холодной воды
В Кемерове закрасили 500 надписей с рекламой наркотиков
Ночью в Кузбассе произошло землетрясение
Заключенный кузбасской колонии осужден за публичный призыв к терроризму
Сергей Шойгу заявил о планах открыть в Кемерове военный учебный центр
В Кемерове состояние транспорта в морозы находится на особом контроле
У жителя Новокузнецка изъяли 9 тысяч бутылок поддельной водки и коньяка
За подделку больничного кузбассовец может получить реальный срок
Уроженец Кузбасса назначен начальником ГУФСИН Ростовской области
За неделю в Кузбассе почти 12 тысяч человек заболели ОРВИ
В Кемерове открыли обновленный планетарий
В Кузбассе директор агентства недвижимости украла деньги на переселение из ветхого жилья