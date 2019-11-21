Заключенный кузбасской колонии осужден за публичный призыв к терроризму

СЕГОДНЯ 06:26 2019-11-21T07:16:51+03:00

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В Кузбассе заключенный одной из колоний осужден за публичный призыв к терроризму и его оправдание. Практика, когда такая мера наказания применяется к человеку, уже отбывающему срок, применяется впервые.

В кемеровской колонии ИК-40 отбывает наказание житель Таджикистана, который с 2012 года является членом международной террористической организации. В 2018 году он был осужден Московским окружным военным судом и приговорен к шести годам лишения свободы за участие в ее деятельности. Однако нахождение в тюрьме не заставило заключенного избавиться от своих убеждений - он продолжал оправдывать террористов и призывать окружающих к осуществлению террористической деятельности. В итоге 1-й Восточный окружной военный суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма» и приговорил к пяти годам заключения в колонии строгого режима, сообщили в УФСБ России по Кемеровской области.

До этого случая в Кузбассе отсутствовала практика вынесения приговора за призыв к терроризму человеку, уже отбывающему наказание в колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU