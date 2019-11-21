2019-11-21T08:46:28+03:00
Общество

Ночью в Кузбассе произошло землетрясение

Его магнитуда составила 3,8
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
Комментарии: comments1
Ночью в Кузбассе произошло землетрясения.Фото: Алтае-Саянский филиал геофизической службы РАННочью в Кузбассе произошло землетрясения.Фото: Алтае-Саянский филиал геофизической службы РАН
Изменить размер текста:

Утром в четверг, 21 ноября, в Кузбассе произошло еще одно землетрясение. Его магнитуда составила 3,8.

Очередные подземные толчки были зафиксированы 21 ноября под Междуреченском. Согласно официальной оперативной сводке Алтае-Саянского филиала Геофизической службы РАН, землетрясение произошло в 4.27 по местному времени. Как сообщили в учреждении, эпицентр подземного толчка имел координаты 53.69 широты и 88.15 долготы.

Отметим, что подземные толчки фиксируются в Кемеровской области часто, в основном они связаны с горными работами на угледобывающих предприятиях. Однако в оперативной сводке отмечается, что землетрясение носило природный характер.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Немного теплее за стеклом: какой будет погода 22-25 ноября в Кузбассе
В Кузбассе появились новые приборы для контроля скорости автомобилей
Деньги не пахнут: замдиректора новокузнецкой компании и начальник колонии наживались на фекалиях
В Россельхозбанке действуют повышенные ставки по вкладам в рублях
В Кемерове жилой район останется без горячей и холодной воды
В Кемерове закрасили 500 надписей с рекламой наркотиков
Заключенный кузбасской колонии осужден за публичный призыв к терроризму
Сергей Шойгу заявил о планах открыть в Кемерове военный учебный центр
Без еды: в кузбасском «Робинзоне» запретили кормить
В Кемерове состояние транспорта в морозы находится на особом контроле
У жителя Новокузнецка изъяли 9 тысяч бутылок поддельной водки и коньяка
За подделку больничного кузбассовец может получить реальный срок
Уроженец Кузбасса назначен начальником ГУФСИН Ростовской области
За неделю в Кузбассе почти 12 тысяч человек заболели ОРВИ
В Кемерове открыли обновленный планетарий
В Кузбассе директор агентства недвижимости украла деньги на переселение из ветхого жилья