Ночью в Кузбассе произошло землетрясение

СЕГОДНЯ 07:18 2019-11-21T08:46:28+03:00

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Утром в четверг, 21 ноября, в Кузбассе произошло еще одно землетрясение. Его магнитуда составила 3,8.

Очередные подземные толчки были зафиксированы 21 ноября под Междуреченском. Согласно официальной оперативной сводке Алтае-Саянского филиала Геофизической службы РАН, землетрясение произошло в 4.27 по местному времени. Как сообщили в учреждении, эпицентр подземного толчка имел координаты 53.69 широты и 88.15 долготы.

Отметим, что подземные толчки фиксируются в Кемеровской области часто, в основном они связаны с горными работами на угледобывающих предприятиях. Однако в оперативной сводке отмечается, что землетрясение носило природный характер.

ИСТОЧНИК KP.RU