2019-11-21T08:53:48+03:00
Общество

В Кемерове жилой район останется без горячей и холодной воды

Отключения связаны с ремонтными работами
Ирина АВТУШКО
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В Кемерове жилой район останется без горячей и холодной водыВ Кемерове жилой район останется без горячей и холодной водыФото: Татьяна ЧЕРНИКОВА
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В одном из жилых районов Кемерова на время отключат горячую и холодную воду. Это связано с проведением ремонтных работ.

В жилом районе Лесная Поляна областного центра в субботу отключат холодное и горячее водоснабжение. Об этом жителям сообщили в управляющей компании. Причиной отключения станут ремонтные работы, которые будут проводиться в ночное время, чтобы не доставлять собственникам дискомфорта.

Подача воды будет ограничена с 21:00 23 ноября по 7:00 24 ноября

Подача воды будет ограничена с 21:00 23 ноября по 7:00 24 ноября

«В связи с ремонтными работами по адресу Гидроузел Рудник будет отключена холодная и горячая вода во всем жилом районе Лесная Поляна с 21.00 23 ноября до 7.00 24 ноября, - говорится в сообщении.

Также говорится, что в связи с установкой расходомера - счетчика по правой нитке, возможно помутнение холодной воды по ряду адресов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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