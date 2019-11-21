Деньги не пахнут: замдиректора новокузнецкой компании и начальник колонии наживались на фекалиях

СЕГОДНЯ 09:41 2019-11-21T09:58:54+03:00

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Замдиректора одной из компаний Новокузнецка и руководитель исправительной колонии обвиняются в присвоении 4,5 миллиона рублей. Примечательно, что эти деньги выделялись для откачки жидких бытовых отходов.

50-летний заместитель директора одной из коммерческих фирм города заключил госконтракт с лечебно-исправительной колонией № 16 ГУФСИН России по Кемеровской области. Такая услуга потребовалась колонии потому, что там отсутствует централизованная система канализации. Однако на самом деле работы не проводились, зато регулярно оплачивались - по фиктивным актам и счетам-фактурам, которые содержали недостоверные факты. В общей сложности со счета ЛИУ на счет компании было перечислено порядка 4,5 миллиона рублей.

Прервать преступную деятельность удалось сотрудникам УФСБ России по Кемеровской области.

- В настоящее время 50-летнему обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Кемеровской области. - Ранее мера пресечения была избрана 45-летнему руководителю исправительного учреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU