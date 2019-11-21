СЕГОДНЯ 11:46 2019-11-21T11:46:38+03:00

Кемеровчанин предстанет перед судом за смертельный наезд на 77-летнюю пенсионерку Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Кемерове будут судить водителя, который совершил смертельный наезд на пенсионерку. Женщина двигалась по пешеходному переходу.

В июле текущего года 24-летний кемеровчанин на легковом автомобиле ВАЗ-2112 передвигался по бульвару Строителей и перед пешеходным переходом не снизил скорость. В это время проезжую часть пересекала 77-летняя женщина, которая по вине автомобилиста попала под колеса. Пострадавшую доставили в больницу, однако от полученных травм она скончалась в учреждении.

-Проведенные судебные экспертизы показали, что происшествие стало результатом нарушения ПДД водителем легкового автомобиля, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU