2019-11-21T11:46:38+03:00
Происшествия

Кемеровчанин предстанет перед судом за смертельный наезд на 77-летнюю пенсионерку

Инцидент произошел на пешеходном переходе
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
Кемеровчанин предстанет перед судом за смертельный наезд на 77-летнюю пенсионеркуКемеровчанин предстанет перед судом за смертельный наезд на 77-летнюю пенсионеркуФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Кемерове будут судить водителя, который совершил смертельный наезд на пенсионерку. Женщина двигалась по пешеходному переходу.

В июле текущего года 24-летний кемеровчанин на легковом автомобиле ВАЗ-2112 передвигался по бульвару Строителей и перед пешеходным переходом не снизил скорость. В это время проезжую часть пересекала 77-летняя женщина, которая по вине автомобилиста попала под колеса. Пострадавшую доставили в больницу, однако от полученных травм она скончалась в учреждении.

-Проведенные судебные экспертизы показали, что происшествие стало результатом нарушения ПДД водителем легкового автомобиля, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кемерове по проспекту Советский пройдет тысяча Дедов Мороза
Администрация Правительства появится в Кузбассе
Сергей Цивилев подписал закон о новом Законодательном собрании Кузбасса
Ради сауны с подружками женщина ограбила кузбассовца
В Новокузнецке пациентке удалили сразу три опухоли головного мозга
Немного теплее за стеклом: какой будет погода 22-25 ноября в Кузбассе
В Кузбассе появились новые приборы для контроля скорости автомобилей
Деньги не пахнут: замдиректора новокузнецкой компании и начальник колонии наживались на фекалиях
В Россельхозбанке действуют повышенные ставки по вкладам в рублях
В Кемерове жилой район останется без горячей и холодной воды
В Кемерове закрасили 500 надписей с рекламой наркотиков
Ночью в Кузбассе произошло землетрясение
Заключенный кузбасской колонии осужден за публичный призыв к терроризму
Сергей Шойгу заявил о планах открыть в Кемерове военный учебный центр
Без еды: в кузбасском «Робинзоне» запретили кормить
В Кемерове состояние транспорта в морозы находится на особом контроле
У жителя Новокузнецка изъяли 9 тысяч бутылок поддельной водки и коньяка
За подделку больничного кузбассовец может получить реальный срок
Уроженец Кузбасса назначен начальником ГУФСИН Ростовской области
За неделю в Кузбассе почти 12 тысяч человек заболели ОРВИ
В Кемерове открыли обновленный планетарий
В Кузбассе директор агентства недвижимости украла деньги на переселение из ветхого жилья