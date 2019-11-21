Ради сауны с подружками женщина ограбила кузбассовца

СЕГОДНЯ 12:29 2019-11-21T13:36:18+03:00

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Молодая жительница Кузбасса после застолья ограбила своего знакомого. Все 50 тысяч, которые она получила незаконным путем, женщина потратила на сауну с подружками и выпивку.

Житель Междуреченска обратился в отдел полиции с заявлением о том, что у него пропала банковская карта, а потом с нее сняли 50 тысяч рублей. Мужчина рассказал, что накануне он устроил застолье и пригласил в гости несколько женщин. Вместе с одной из них он заходил в магазин, где купил алкоголь и продукты. Рассчитывался картой, а утром обнаружил ее пропажу.

Одну из приятельниц - 29-летнюю горожанку - сотрудники полиции задержали. А чуть позже она призналась, что во время похода в магазин запомнила ПИН-код карты приятеля и выкрала ее. Все деньги женщина сняла и потратила на такси, спиртное и посещение сауны вместе с подругами.

- В настоящее время следователем отдела МВД России по городу Междуреченску в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело о краже, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Согласно санкциям данной статьи, максимальная мера наказания составляет шесть лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU