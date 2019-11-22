Двухлетнего мальчика разыскивают в Кузбассе

СЕГОДНЯ 07:36 2019-11-22T07:36:40+03:00

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Двухлетнего мальчика разыскивает Управление Федеральной службы судебных приставов по Чувашской Республике. Ребенок – возможно, вместе с матерью – может находиться в Кузбассе.

Комбакаль Габриэль Рауль Виталий, мальчик, которому немногим больше двух лет, предположительно находится с матерью, однако установить его точное местонахождение в настоящий момент не удается. Сотрудники УФССП России по Кемеровской области обращаются к кузбассовцам, которым известно местонахождение ребенка, с просьбой сообщить об этом в отдел организации работы по розыску должников, их имущества и розыску детей УФССП России по Кемеровской области – Кузбассу.

Сделать это можно по телефону: (384-2) 77-85-83

ИСТОЧНИК KP.RU