2019-11-22T08:32:08+03:00
Происшествия

Легковушка снесла дорожный знак и опрокинулась в центре Кемерова

Перед этим автомобиль врезался в другую машину [видео]
Галина ШЕЛГАЧЕВА
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Легковушка снесла дорожный знак и опрокинулась в центре Кемерова. ФОТО: vk.com, "Инцидент Кемерово"Легковушка снесла дорожный знак и опрокинулась в центре Кемерова. ФОТО: vk.com, "Инцидент Кемерово"
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Несоблюдение ПДД и игнорирование сигналов светофора привело к серьезному ДТП в Кемерове. Здесь водитель отечественной легковушки врезался в автомобиль, потом – в дорожный знак, а потом машина перевернулась.

Легковушка снесла дорожный знак и опрокинулась в центре Кемерова.Видео: vk.com, "Регион 42"

Как рассказали в отделе пропаганда Госавтоинспекции города Кемерово, дорожно-транспортное происшествие случилось в 16:25.

- Водитель автомобиля Lada Vesta выехал на пересечение проспекта Советского и улицы Мичурина на запрещающий сигнал светофора, - прокомментировали обстоятельства ДТП в ведомстве. – На перекрестке он столкнулся с автомобилем Chery, и после этого отечественный автомобиль отбросило на знаки пешеходного перехода и реверсивного движения.

В результате столкновения отечественный автомобиль перевернулся. Примечательно, что в ДТП никто не пострадал. В Госавтоинспекции также отметили, что автомобилем управлял 18-летний молодой человек, у которого нет водительских прав.

Легковушка опрокинулась в центре Кемерова.Видео: vk.com, "Регион 42"

Сотрудники ГИБДД напоминают кузбассовцам о том, что на дорогах необходимо быть предельно внимательными, соблюдать правила дорожного движения, соблюдать скорость и дистанцию, а также учитывать состояние дорожного полотна и погодные условия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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