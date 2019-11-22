СЕГОДНЯ 08:32 2019-11-22T08:32:08+03:00

Перед этим автомобиль врезался в другую машину [видео]

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Несоблюдение ПДД и игнорирование сигналов светофора привело к серьезному ДТП в Кемерове. Здесь водитель отечественной легковушки врезался в автомобиль, потом – в дорожный знак, а потом машина перевернулась.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="320" height="180" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/745325" frameborder="0"></iframe> Легковушка снесла дорожный знак и опрокинулась в центре Кемерова.Видео: vk.com, "Регион 42"

Как рассказали в отделе пропаганда Госавтоинспекции города Кемерово, дорожно-транспортное происшествие случилось в 16:25.

- Водитель автомобиля Lada Vesta выехал на пересечение проспекта Советского и улицы Мичурина на запрещающий сигнал светофора, - прокомментировали обстоятельства ДТП в ведомстве. – На перекрестке он столкнулся с автомобилем Chery, и после этого отечественный автомобиль отбросило на знаки пешеходного перехода и реверсивного движения.

В результате столкновения отечественный автомобиль перевернулся. Примечательно, что в ДТП никто не пострадал. В Госавтоинспекции также отметили, что автомобилем управлял 18-летний молодой человек, у которого нет водительских прав.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="848" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/745324" frameborder="0"></iframe> Легковушка опрокинулась в центре Кемерова.Видео: vk.com, "Регион 42"

Сотрудники ГИБДД напоминают кузбассовцам о том, что на дорогах необходимо быть предельно внимательными, соблюдать правила дорожного движения, соблюдать скорость и дистанцию, а также учитывать состояние дорожного полотна и погодные условия.

ИСТОЧНИК KP.RU