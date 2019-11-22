2019-11-22T11:38:29+03:00
Общество

Кузбассовец купил права за 27 тысяч рублей и попал под суд

Мужчина два года работал по фальшивому удостоверению
Екатерина РОМАНОВА
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Кузбассовец купил права за 27 тысяч рублей и попал под судКузбассовец купил права за 27 тысяч рублей и попал под судФото: Сергей ГАПОН
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30-летний житель поселка Старобачаты Беловского района в течение двух лет работал на одном из местных предприятий. И лишь во время одной из проверок выяснилось, что он управляет трактором, не имея на то прав.

Житель поселка Старобачаты в 2017 году решил устроиться машинистом-трактористом, однако проходить обучение по специальности он не хотел. Мужчина отправился в Новокузнецк и там за 27 тысяч рублей приобрел поддельное удостоверение машиниста-тракториста. В ноябре того же года его приняли на работу.

То, что удостоверение поддельное, выяснилось лишь спустя два года, когда сотрудник Управления Ростехнадзора Кемеровской области проводил инспекцию на предприятии. Он проверил подозрительный документ по базе и выяснил, что владелец никогда не проходил обучения и не получал удостоверения.

- Злоумышленник стал фигурантом уголовного дела, - отмечает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Санкции статьи обвинения предусматривают в качестве наказания до одного года лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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