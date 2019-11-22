За кузбассовцами следят через электронные дневники: проверка слуха

СЕГОДНЯ 16:58 2019-11-22T16:58:47+03:00

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Родители кузбасских школьников сообщили о том, что в учителя просят их заходить в электронный журнал под своим логином, чтобы не в поле зрения полиции как неблагополучная семья.

Один из новокузнечан рассказал, что на родительском собрании учитель сказала, что посещаемость контролируется. Если родительский аккаунт неактивен, сотрудники отдела по надзору за несовершеннолетними воспринимают семью как неблагополучную. Однако областные власти и полиция заявили, что ни о какой слежке речи не идет.

«Статистика по посещению родителями или законными представителями электронной системы «Электронная школа 2.0» не ведется. Информация о посещении системы третьим лицам не передается», — передает слова начальника департамента образования и науки Кемеровской области Артура Чепкасова ВашГород.ру. По словам чиновника, сервис работает с 2012 года и помогает видеть оценки, домашнее заданием и посещаемость школы детьми.

В полиции также заявили, что не следят за посещаемостью системы родителями. По словам начальника отдела информации и общественных связей кузбасской полиции Игоря Ситдикова, в подразделениях по делам несовершеннолетних обращают внимание не на электронный дневник, а на злоупотребление родителями алкоголем, наличие у них работы и обращение с детьми.

Полицейские просят сообщать о случаях, когда родители не заботятся о детях по номеру телефона 123 или по номеру 02 (с мобильного — 102). По каждому случаю проведут проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU