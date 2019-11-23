2019-11-23T04:36:05+03:00
Общество

На Ильинском шоссе в Новокузнецке теперь будут ездить по-новому

Об организации реверсивного движения рассказали в администрации города
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
На Ильинском шоссе в Новокузнецке теперь будут ездить по-новому. ФОТО: пресс-служба администрации Новокузнецка.На Ильинском шоссе в Новокузнецке теперь будут ездить по-новому. ФОТО: пресс-служба администрации Новокузнецка.
Изменить размер текста:

С 23 ноября движение на Ильинском шоссе будет организовано по-новому. Так, на одном из участков начинает работать реверсивное движение.

Как сообщает пресс-служба администрации города, схема организации движения на участке Ильинского шоссе в районе деревни Митино изменится с 23 ноября. Это необходимо для того, чтобы увеличить пропускную способность шоссе. Связаны же перемены с проведением работ по реконструкции Бызовского шоссе и перенаправлению транспортных потов на Иьльинское шоссе. Уже с утра субботы, 23 ноября, движение организовано следующим образом:

На Ильинском шоссе в Новокузнецке теперь будут ездить по-новому. ФОТО: пресс-служба администрации Новокузнецка.

На Ильинском шоссе в Новокузнецке теперь будут ездить по-новому. ФОТО: пресс-служба администрации Новокузнецка.

- с 6.00 до 10.00 - две полосы для движения в направлении центра города и одна полоса для движения в направлении Новоильинского района;

- с 10.00 до 6.00 - две полосы для движения в направлении Новоильинского района и одна полоса для движения в направлении центра города.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жительница Кузбасса помогла работодателю и попала под суд
Ольга Суворова: диалог с клиентами – принцип успешной работы Россельхозбанка
За кузбассовцами следят через электронные дневники: проверка слуха
Россельхозбанк повысил уровень реагирования на киберугрозы
Кемеровчанина оштрафовали из-за кулона на шее
Губернатор Кузбасса показал проект музейного комплекса в Кузбассе
Вор из Кузбасса украл машину и пропал
Кузбассовец купил права за 27 тысяч рублей и попал под суд
Эпидемия кори дошла до Кузбасса
Легковушка снесла дорожный знак и опрокинулась в центре Кемерова
Дед Мороз из Великого Устюга приедет в Кузбасс
Двухлетнего мальчика разыскивают в Кузбассе
Кузбасский Дед Мороз проедет по всем городам региона
Расчлененный труп обнаружили в мусорном баке в кузбасском городе
В Кемерове возобновит работу торговый центр «Аврора»
В Новокузнецке сорваны сроки строительства онкодиспансера
В Анжеро-Судженске поймали осквернителя могил
В Кемерове по проспекту Советскому пройдет тысяча Дедов Мороза
Администрация правительства появится в Кузбассе
Сергей Цивилев подписал закон о новом Законодательном собрании Кузбасса