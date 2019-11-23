СЕГОДНЯ 04:36 2019-11-23T04:36:05+03:00

На Ильинском шоссе в Новокузнецке теперь будут ездить по-новому. ФОТО: пресс-служба администрации Новокузнецка.

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С 23 ноября движение на Ильинском шоссе будет организовано по-новому. Так, на одном из участков начинает работать реверсивное движение.

Как сообщает пресс-служба администрации города, схема организации движения на участке Ильинского шоссе в районе деревни Митино изменится с 23 ноября. Это необходимо для того, чтобы увеличить пропускную способность шоссе. Связаны же перемены с проведением работ по реконструкции Бызовского шоссе и перенаправлению транспортных потов на Иьльинское шоссе. Уже с утра субботы, 23 ноября, движение организовано следующим образом:

На Ильинском шоссе в Новокузнецке теперь будут ездить по-новому. ФОТО: пресс-служба администрации Новокузнецка.

- с 6.00 до 10.00 - две полосы для движения в направлении центра города и одна полоса для движения в направлении Новоильинского района;

- с 10.00 до 6.00 - две полосы для движения в направлении Новоильинского района и одна полоса для движения в направлении центра города.

ИСТОЧНИК KP.RU