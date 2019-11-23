Жительница Кузбасса помогла работодателю и попала под суд

СЕГОДНЯ 05:31 2019-11-23T05:31:20+03:00

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33-летняя жительница Ленинска-Кузнецкого пошла навстречу и прописала у себя дома родителей своего работодателя. Желание помочь оказалось неверным: теперь женщине предстоит предстать перед судом.

В сентябре 2019 года некий предприниматель попросил с вою работницу прописать у себя дома, где та жила с мужем и детьми, его родителей и еще двух знакомых. При этом все они являлись гражданами соседнего государства. Женщина согласилась сделать это. Но вскоре в ее дверь постучали представители полиции. Все четверо прописанных у женщины никогда не проживали в ее доме, и их прописка была фиктивной.

- В отношении подозреваемой было возбуждено уголовное дело, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - В настоящее время дознавателем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем материалы направлены на рассмотрение в суд города Ленинска-Кузнецкого три года лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU