Выпал снег – вставай на лыжи: новокузнечан приглашают на открытие зимнего спортивного сезона

СЕГОДНЯ 06:29 2019-11-23T06:29:55+03:00

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Наступила зима, а это значит, пришло время для открытия зимнего спортивного сезона. На праздник, посвященный этому, новокузнечан приглашают 23 ноября.

На открытие зимнего спортивного сезона, который будет проходить под девизом «Все вместе» новокузнечан пригласил глава города Сергей Кузнецов. Он отметил, что спортивный праздник начнется в 13.45 с парада-открытия, а в 14.00 будет дан старт первому забегу. Регистрация же будет проходить с 13.00.

«Приглашаем всех любителей спорта и здорового образа жизни. От вас - лыжи и хорошее настроение. От организаторов – отличная трасса и приятное чаепитие!» - написал на своей странице в социальных сетях Сергей Кузнецов. Встречаемся на лыжной трассе «Березовая Роща» на улице Чернышова, 15.

ИСТОЧНИК KP.RU