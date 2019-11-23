СЕГОДНЯ 07:48 2019-11-23T07:48:55+03:00

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Частный автобус загорелся прямо на территории автовокзала в городе Гурьевске. Очевидцы выложили в сети фотографии и видео с места ЧП.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="320" height="180" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/745556" frameborder="0"></iframe> Пассажирский автобус сгорел на вокзале в кузбасском городе.Видео: vk.com, "Подслушано Гурьевск"

Сигнал о том, что горит частный автобус на территории автовокзала в Гурьевске поступил в МЧС в 06.47. Огонь охватил заднюю часть автобуса, и водитель до приезда пожарных пытался самостоятельно устранить возгорание. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области, пять пожарных и две единицы техники справились с огнем за 12 минут, и в 06:59 огонь был полностью ликвидирован.

У автобуса выгорел моторный отсек и задняя часть салона. ФОТО: vk.com, "Подслушано Гурьевск"

Очевидцы пожара отметили, что автобус, который загорелся рано утром, был частным, а причиной возгорания могла стать неисправность проводки. При пожаре обгорел моторный отсек и серьезно пострадала задняя часть салона. Пассажиров на момент возгорания в автобусе не было.

ИСТОЧНИК KP.RU