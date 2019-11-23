2019-11-23T08:19:00+03:00
Происшествия

Девять человек пострадали на горнолыжных склонах в Кузбассе

Всем им помогали спуститься с горы спасатели
Галина ШЕЛГАЧЕВА
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Девять человек пострадали на горнолыжных склонах в КузбассеДевять человек пострадали на горнолыжных склонах в КузбассеФото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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С начала горнолыжного сезона девять лыжников и сноубордистов пострадали на склонах в Шерегеше. Каждому из них спасатели оказали помощь.

Стартовал горнолыжный сезон, а вместе с ним и появились первые случаи травм среди отдыхающих. Так, спасатели уже девять раз приходили на помощь лыжникам и сноубордистам. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области, основными причинами травм стали несоблюдение правил безопасного поведения, состояние алкогольного опьянения и переоценка собственных возможностей.

Всем девятерым пострадавшим спасатели оказали своевременную помощь: спустили со склона вниз и передали бригаде скорой помощи.

- Специалисты-спасатели находятся в постоянной готовности оказать помощь пострадавшим. У них на вооружении - снегоходы, альпинистское снаряжение, снегоступы, сани для эвакуации пострадавших, - отметили в пресс-службе ведомства.

Также специалисты МЧС напомнили основные правила поведения на горнолыжных трассах: необходимо контролировать скорость, учитывать погоду, степень подготовки, не выходить на склон в состоянии опьянения, объезжать ниже стоящего лыжника на расстоянии не менее пяти метров и ни в коем случе не «подрезать» лыжников и сноубордистов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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