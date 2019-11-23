СЕГОДНЯ 09:53 2019-11-23T09:53:00+03:00

50-летний мужчина в черной одежде и резиновых сапогах пропал в Кузбассе. ФОТО: ПСО "Лиза Алерт"

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Вот уже две недели родные и близкие, волонтеры и сотрудники полиции разыскивают 50-летнего Николая Сальникова из Мундыбаша. Мужчина ушел в неизвестном направлении и с 9 ноября о его местонахождении ничего не известно.

Как сообщают волонтеры ПСО «Лиза Алерт», Николай Сальников ушел из дома в неизвестном направлении еще 8 ноября 2019 года, и с тех пор не выходил на связь с близкими. В последний раз мужчина выходил на связь 9 ноября.

Приметы пропавшего: рост 165 сантиметров, плотного телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.

В день исчезновения был одет в черную куртку, черные штаны, черные резиновые сапоги, черную вязаную шапку.

Если вы готовы помочь в поисках или обладаете информацией о местонахождении пропавшего, сообщите об этом волонтерам ПСО «Лиза Алерт» или сотрудникам полиции.

Сделать это можно по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU