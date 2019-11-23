2019-11-23T09:53:00+03:00
Происшествия

50-летний мужчина в черной одежде и резиновых сапогах пропал в Кузбассе

Николая Сальникова не могу найти с 9 ноября
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
50-летний мужчина в черной одежде и резиновых сапогах пропал в Кузбассе. ФОТО: ПСО "Лиза Алерт"50-летний мужчина в черной одежде и резиновых сапогах пропал в Кузбассе. ФОТО: ПСО "Лиза Алерт"
Изменить размер текста:

Вот уже две недели родные и близкие, волонтеры и сотрудники полиции разыскивают 50-летнего Николая Сальникова из Мундыбаша. Мужчина ушел в неизвестном направлении и с 9 ноября о его местонахождении ничего не известно.

Как сообщают волонтеры ПСО «Лиза Алерт», Николай Сальников ушел из дома в неизвестном направлении еще 8 ноября 2019 года, и с тех пор не выходил на связь с близкими. В последний раз мужчина выходил на связь 9 ноября.

Приметы пропавшего: рост 165 сантиметров, плотного телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.

В день исчезновения был одет в черную куртку, черные штаны, черные резиновые сапоги, черную вязаную шапку.

Если вы готовы помочь в поисках или обладаете информацией о местонахождении пропавшего, сообщите об этом волонтерам ПСО «Лиза Алерт» или сотрудникам полиции.

Сделать это можно по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Космическая еда, картины и костюм астронавта: в Кемерове открылся музей Леонова
Девять человек пострадали на горнолыжных склонах в Кузбассе
Пассажирский автобус сгорел на вокзале в кузбасском городе
Выпал снег – вставай на лыжи: новокузнечан приглашают на открытие зимнего спортивного сезона
Жительница Кузбасса помогла работодателю и попала под суд
На Ильинском шоссе в Новокузнецке теперь будут ездить по-новому
Ольга Суворова: диалог с клиентами – принцип успешной работы Россельхозбанка
За кузбассовцами следят через электронные дневники: проверка слуха
Россельхозбанк повысил уровень реагирования на киберугрозы
Кемеровчанина оштрафовали из-за кулона на шее
Губернатор Кузбасса показал проект музейного комплекса в Кузбассе
Вор из Кузбасса украл машину и пропал
Кузбассовец купил права за 27 тысяч рублей и попал под суд
Эпидемия кори дошла до Кузбасса
Легковушка снесла дорожный знак и опрокинулась в центре Кемерова
Дед Мороз из Великого Устюга приедет в Кузбасс
Двухлетнего мальчика разыскивают в Кузбассе
Кузбасский Дед Мороз проедет по всем городам региона
Расчлененный труп обнаружили в мусорном баке в кузбасском городе
В Кемерове возобновит работу торговый центр «Аврора»
В Новокузнецке сорваны сроки строительства онкодиспансера
В Анжеро-Судженске поймали осквернителя могил
В Кемерове по проспекту Советскому пройдет тысяча Дедов Мороза
Администрация правительства появится в Кузбассе
Сергей Цивилев подписал закон о новом Законодательном собрании Кузбасса