Космическая еда, картины и костюм астронавта: в Кемерове открылся музей Леонова
Увидеть настоящий костюм астронавта, картины и книги, созданные легендарным космонавтом Алексеем Леоновым, и многое другое теперь можно в музее, который открылся в кемеровском аэропорту.
Космическая еда! ФОТО: Instagram Андрея Панова.
О том, что музей Алексея Леонова начал работать в здании кемеровского аэропорта, рассказал в своем аккаунте в Instagram замгубернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов. В музее можно увидеть картины и книги, созданные Леоновым, экспонаты «космической еды», которую в прошлом веке брали с собой покорители космоса. Здесь даже имеется костюм астронавта!
Экспозиция музея. ФОТО: Instagram Андрея Панова.
- Очень интересная экспозиция, - отмечает Андрей Панов и приглашает кемеровчан и гостей города посетить музей.
ИСТОЧНИК KP.RU