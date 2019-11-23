Космическая еда, картины и костюм астронавта: в Кемерове открылся музей Леонова

СЕГОДНЯ 10:15 2019-11-23T10:15:49+03:00

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Увидеть настоящий костюм астронавта, картины и книги, созданные легендарным космонавтом Алексеем Леоновым, и многое другое теперь можно в музее, который открылся в кемеровском аэропорту.

Космическая еда! ФОТО: Instagram Андрея Панова.

О том, что музей Алексея Леонова начал работать в здании кемеровского аэропорта, рассказал в своем аккаунте в Instagram замгубернатора Кузбасса по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов. В музее можно увидеть картины и книги, созданные Леоновым, экспонаты «космической еды», которую в прошлом веке брали с собой покорители космоса. Здесь даже имеется костюм астронавта!

Экспозиция музея. ФОТО: Instagram Андрея Панова.

- Очень интересная экспозиция, - отмечает Андрей Панов и приглашает кемеровчан и гостей города посетить музей.

ИСТОЧНИК KP.RU