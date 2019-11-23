СЕГОДНЯ 12:08 2019-11-23T12:10:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Страшное ДТП, унесшее жизнь одного человека, произошло на автодороге Р-255, соединяющей Кемерово и Новосибирск, произошло утром 23 ноября. Еще четыре человека доставлены в больницу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="270" height="480" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/745574" frameborder="0"></iframe> Смертельное ДТП с тремя автомобилями произошло на трассе Кемерово-Новосибирск.Видео: vk.com, "АСТ-54"

Уже известно, что около 11:30 по автодороге Р-255 со стороны Кемерова в сторону Новосибирска двигался автомобиль Hyundai Solaris. В какой-то момент водитель легковушки решил обогнать ехавший перед ним грузовой автомобиль и выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с автомобилем Toyota Camry.

От удара при столкновении Hyundai отбросило на грузовик. На фотографиях, которыми очевидцы поделились в сетях, видно, что одна из легковушек превратился в груду металла после столкновения.

Смертельное ДТП с тремя автомобилями произошло на трассе Кемерово-Новосибирск. ФОТО: vk.com, "АСТ-54"

- В результате ДТП от полученных травм на месте скончался пассажир автомобиля Toyota Camry. В медицинское учреждение с травмами различной степени доставлены четыре человека - водитель «Hyundai Solaris», водитель и пассажиры «Toyota Camry», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области. - На месте происшествия работает оперативно-следственная группа и инспекторы дорожно-патрульной службы ГИБДД.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства ДТП. По неофициальным данным, один из доставленных в больницу пострадавших скончался в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU