СЕГОДНЯ 13:06 2019-11-23T13:06:44+03:00

Гололед и местами снег: какой будет погода 24 ноября в Кузбассе Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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Какой будет погода в последнее воскресенье ноября? Синоптики обещают переменную облачность, местами снег и гололед.

Ночью ожидается -11…-16 градусов, а местами – от 18 до 23 градусов мороза и переменная облачность. В Кемерове столбики термометров опустятся до -14…-14 градусов.

Юго-западный ветер при порывах может достигать скорости в 9-14 метров в секунду, по северу может пройти небольшой снег. Местами ожидается гололедица и снежные накаты.

Днем воздух прогеется до -6…-11 градусов, однако местами будет немного прохладнее - -12…-17. В Кемерове ожидается -9…-11 градусов, преимущественно без осадков.

ИСТОЧНИК KP.RU