Нервный кемеровчанин носил в карманах три вида наркотиков

СЕГОДНЯ 14:41 2019-11-23T14:41:26+03:00

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Подозрительный молодой человек привлек внимание новокузнечан: он постоянно оглядывался и что-то фотографировал на телефон. Вскоре выяснилось: причинной беспокойного поведения были наркотики в его карманах.

В дежурную часть города Новокузнецка поступило сообщение о том, что на улице Анодной молодой человек распространяет наркотики. Очевидцы решили так оттого, что он постоянно оглядывался, вел себя нервно, что-то фотографировал. Когда прибывшие сотрудники ППС задержали прохожего, оказалось, что он действительно распространял наркотики. В его карманах обнаружили свертки и пакеты, в которых находилось 2,7 грамма кокаина, 80 таблеток экстази, 15 граммов амфетамина.

- Задержанным оказался 21-летний житель города Кемерово, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Оказалось, что молодой человек забрал наркотики из тайника в Кемерове, а потом прибыл в Новокузнецк. Здесь он собирался разложить запрещенные вещества по тайникам отправиться отдыхать вместе со своей девушкой в ночные клубы. Вместо этого молодой человек может лишиться свободы на срок до 20 лет за незаконное хранение и распространение наркотиков.

ГУ МВД России по Кемеровской области напоминает о том, что обо всех преступлениях или правонарушениях в сфере незаконного оборота наркотиков граждане круглосуточно могут сообщать на телефон доверия управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Кемеровской области: 8-(3842)-58-00-58. Анонимность гарантируется!

ИСТОЧНИК KP.RU