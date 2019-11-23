2019-11-23T14:41:26+03:00
Происшествия

Нервный кемеровчанин носил в карманах три вида наркотиков

Молодого человека задержали в Новокузнецке
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Нервный кемеровчанин носил в карманах три вида наркотиков. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской областиНервный кемеровчанин носил в карманах три вида наркотиков. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области
Изменить размер текста:

Подозрительный молодой человек привлек внимание новокузнечан: он постоянно оглядывался и что-то фотографировал на телефон. Вскоре выяснилось: причинной беспокойного поведения были наркотики в его карманах.

В дежурную часть города Новокузнецка поступило сообщение о том, что на улице Анодной молодой человек распространяет наркотики. Очевидцы решили так оттого, что он постоянно оглядывался, вел себя нервно, что-то фотографировал. Когда прибывшие сотрудники ППС задержали прохожего, оказалось, что он действительно распространял наркотики. В его карманах обнаружили свертки и пакеты, в которых находилось 2,7 грамма кокаина, 80 таблеток экстази, 15 граммов амфетамина.

- Задержанным оказался 21-летний житель города Кемерово, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Оказалось, что молодой человек забрал наркотики из тайника в Кемерове, а потом прибыл в Новокузнецк. Здесь он собирался разложить запрещенные вещества по тайникам отправиться отдыхать вместе со своей девушкой в ночные клубы. Вместо этого молодой человек может лишиться свободы на срок до 20 лет за незаконное хранение и распространение наркотиков.

ГУ МВД России по Кемеровской области напоминает о том, что обо всех преступлениях или правонарушениях в сфере незаконного оборота наркотиков граждане круглосуточно могут сообщать на телефон доверия управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Кемеровской области: 8-(3842)-58-00-58. Анонимность гарантируется!

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Гололед и местами снег: какой будет погода 24 ноября в Кузбассе
Смертельное ДТП с тремя автомобилями произошло на трассе Кемерово-Новосибирск
Космическая еда, картины и костюм астронавта: в Кемерове открылся музей Леонова
50-летний мужчина в черной одежде и резиновых сапогах пропал в Кузбассе
Девять человек пострадали на горнолыжных склонах в Кузбассе
Пассажирский автобус сгорел на вокзале в кузбасском городе
Выпал снег – вставай на лыжи: новокузнечан приглашают на открытие зимнего спортивного сезона
Жительница Кузбасса помогла работодателю и попала под суд
На Ильинском шоссе в Новокузнецке теперь будут ездить по-новому
Ольга Суворова: диалог с клиентами – принцип успешной работы Россельхозбанка
За кузбассовцами следят через электронные дневники: проверка слуха
Россельхозбанк повысил уровень реагирования на киберугрозы
Кемеровчанина оштрафовали из-за кулона на шее
Губернатор Кузбасса показал проект музейного комплекса в Кузбассе
Вор из Кузбасса украл машину и пропал
Кузбассовец купил права за 27 тысяч рублей и попал под суд
Эпидемия кори дошла до Кузбасса
Легковушка снесла дорожный знак и опрокинулась в центре Кемерова
Дед Мороз из Великого Устюга приедет в Кузбасс
Двухлетнего мальчика разыскивают в Кузбассе
Кузбасский Дед Мороз проедет по всем городам региона
Расчлененный труп обнаружили в мусорном баке в кузбасском городе
В Кемерове возобновит работу торговый центр «Аврора»
В Новокузнецке сорваны сроки строительства онкодиспансера
В Анжеро-Судженске поймали осквернителя могил
В Кемерове по проспекту Советскому пройдет тысяча Дедов Мороза
Администрация правительства появится в Кузбассе
Сергей Цивилев подписал закон о новом Законодательном собрании Кузбасса