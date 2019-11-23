Губернатору Кузбасса вручили награду от Министерства обороны РФ

СЕГОДНЯ 15:43 2019-11-23T15:44:48+03:00

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Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев удостоен высокой награды – медали «За вклад в укрепление обороны Российской Федерации».

О том, что Сергею Цивилеву вручена награда, сообщает пресс-служба военного ведомства. Награду – медаль «За вклад в укрепление обороны Российской Федерации» губернатору Кузбасса вручил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу. Также вместе с Сергеем Цивилевым такие же награды получили гендиректор РЖД Олег Белозеров, замминистра иностранных дел Вершинин, уполномоченный по правам ребенка при Президенте России Анна Кузнецова, министры транспорта и здравоохранения Евгений Дитрих и Вероника Скворцова, а также губернаторы Московской и Тульской областей, республик Тыва и Татарстан, Приморского края, Чукотского автономного округа.

Напомним, в 2018 году в Кемерове была построена и введена в эксплуатацию первая очередь Президентского кадетского училища. С 1 сентября к учебе здесь приступили 300 кадетов. А в следующем году будет сдана вторая очередь строительства.

ИСТОЧНИК KP.RU