Кузбассовцы привезли девять медалей с чемпионата «Амбилимпикс»

СЕГОДНЯ 05:30 2019-11-24T05:30:52+03:00

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18 кузбассовцев, победивших на региональном этапе чемпионате профессионального мастерства, вернулись с национального чемпионата «Амбилимпикс» с победой.

18 ребят из Кузбасса боролись за медали конкурса профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Амбилимпикс». Среди порядка двух тысяч участников со всей страны девять кузбассовцев стали лучшими. Они завоевали две золотые медали, пять серебряных и две бронзовые! Примечательно, что некоторые кузбассовцы уже не в первый раз показывают высокий результат на чемпионате. Кстати, команда из Кузбасса стала лучшей в номинации «За развитие волонтерского движения Абилимпикс».

- Благодаря ребятам Кузбасс достойно выступил на площадке национального чемпионата. Поздравляю их с заслуженными наградами, которые ещё раз подтвердили их мастерство и профессионализм! Желаю уверенных побед в будущем! - написал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев на своей странице во «ВКонтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU